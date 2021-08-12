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قنا تنتهي من توريد 168 ألف و819 طن من القمح لهذا العام

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قنا تنتهي من توريد 168 ألف و819 طن من القمح لهذا العام قنا تنتهي من توريد 168 ألف و819 طن من القمح لهذا العام

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الزراعة قامت بتوريد 168 ألف و819 طن و151 كيلو من القمح لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠م، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة في دعم قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، والإهتمام بزيادة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والذرة الصفراء، لتوفير إحتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار ملائمة وبجودة عالية .

أضاف محافظ قنا، أن متوسط إنتاجية المحاصيل الصيفية من الذرة الشامية والرفيعة والسمسم والقصب لموسم عام 2021 تصل إلى إجمالى 54 طن والمنزرعة في مساحة تصل إلى 131 ألف، 601 فدان، بما يساهم بشكل ملموس في زيادة الإنتاج الزراعى ويحقق النمو في الصناعات الزراعية المختلفة بشكل مباشر وغير مباشر .

ومن جانبه أكد المهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا أن المديرية تولى إهتماما كبيرا بعلاج المحاصيل الزراعية ومقاومة الآفات والحشرات وإستخدام المبيدات المطابقة للمواصفات وتشديد الرقابة والمتابعة على إستخدامها من قبل المزارعين، موضحا أنه تم علاج العديد من المحاصيل الزراعية مثل الطماطم، والموالح، والباذنجان وبعض الفواكهة كالمانجو والعنب والجوافة ،والمزروعة على مساحة 4 فدان و700 قيراط، من الآفات البستانية المختلفة، إضافة لعلاج محصول القصب المزروع على مساحة 2997 فدان و48 قيراط، والذرة الشامية والرفيعة على مساحة 1200 فدان، من الآفات الزراعية المختلفة، فضلا عن علاج محصول القمح والفول من الآفات التي تصيبهم، وذلك على مساحة إجمالية 24 ألف و926 فدان، مشيرا إلى أن المديرية قامت بتوزيع عدد 80 عبوة مبيد دودة الحشد، وتوزيع 300 لتر مخصبات مختلفة، وتوزيع 50 شيكارة تقاوى شامى، كما تمكنت إدارة المكافحة الزراعية وتطهير الأراضى بالمديرية من علاج 1249 نخلة من سوسة النخيل الحمراء من جملة 1624 نخلة مصابة، وتطهير 82 كم و700 متر من الأراضى ومساقى المياه بالمحافظة، مؤكدا أن مختلف إدارات مديرية الزراعة بقنا، تهتم بتقديم الإرشادات الزراعية والتوعية بطرق الرى الحديثة ،والزراعة العضوية وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين .

المصرى اليوم

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