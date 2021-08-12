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العثور على جثة مجهولة الهوية على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

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العثور على جثة مجهولة الهوية على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف العثور على جثة مجهولة الهوية على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

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عثر أهالي إحدى القرى بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، على جثة «مجهولة الهوية» داخل أرض زراعية بالقرية الواقعة على الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز سمسطا.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة داخل أرض زراعية بالقرية الواقعة على الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز شرطة سمسطا.

وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة «مجهولة الهوية»، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية بالواقعة، وجرى نقل الجثة بسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى مستشفى سمسطا المركزي.

تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بالواقعة، وتكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، بإِشراف اللواء اسامة جمعة مدير المباحث، جهودها لكشف غموض الواقعة.

المصرى اليوم

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