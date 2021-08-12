محافظ الفيوم: لا تهاون في حماية المال العام وإحالة المقصرين للتحقيق

اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي التخطيط والمتابعة، لمتابعة أليات تنفيذ خطة رصف الطرق للعام المالي 2021 /2022، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ومدير عام الطرق، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والمصرية للإتصالات، والجهات ذات الصلة.
شدد محافظ الفيوم، على الإنتهاء من توصيل كافة أعمال المرافق قبل البدء في عمليات الرصف، مؤكداً على ضرورة تحرير محضر تنسيقي معتمد من جميع مسئولي المرافق قبل البدء في عملية الرصف، حفاظاً على المال العام وإحالة المقصرين للتحقيق، لافتاً إلى تنفيذ الأعمال تبعاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري خلال أعمال الرصف.
خلال الإجتماع، استعرض رؤساء مجالس المدن، الطرق القائمة التي يتم استكمال أعمال الرصف بها، فضلاً عن الطرق الجديدة التي يتم تنفيذها خلال الخطة، ومراجعة كافة تلك الطرق مع مسئولي شركات المرافق، ومناقشة البدائل المقترحة المقدمة من مراكز المدن للإنتهاء من تنفيذ أعمال المرافق.
ووجه المحافظ بإختيار طريق بديل لتوصيل كابلات الكهرباء، بدلاً من طريق مطرطارس/ الكعابي، للحفاظ على البنية الأساسية للطريق وأعمال الرصف به، فضلاً عن توصيل خدمات المصرية للإتصالات لمنطقة السواقي أثناء تنفيذ أعمال التطوير للمنطقة، موجهاً بمخاطبة رئيس الشركة المصرية للإتصالات بسرعة استكمال الأعمال بالطرق التي يتم تنفيذ عمليات الرصف بها.