محافظ الفيوم: لا تهاون في حماية المال العام وإحالة المقصرين للتحقيق

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي التخطيط والمتابعة، لمتابعة أليات تنفيذ خطة رصف الطرق للعام المالي 2021 /2022، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ومدير عام الطرق، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والمصرية للإتصالات، والجهات ذات الصلة.

شدد محافظ الفيوم، على الإنتهاء من توصيل كافة أعمال المرافق قبل البدء في عمليات الرصف، مؤكداً على ضرورة تحرير محضر تنسيقي معتمد من جميع مسئولي المرافق قبل البدء في عملية الرصف، حفاظاً على المال العام وإحالة المقصرين للتحقيق، لافتاً إلى تنفيذ الأعمال تبعاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري خلال أعمال الرصف.

خلال الإجتماع، استعرض رؤساء مجالس المدن، الطرق القائمة التي يتم استكمال أعمال الرصف بها، فضلاً عن الطرق الجديدة التي يتم تنفيذها خلال الخطة، ومراجعة كافة تلك الطرق مع مسئولي شركات المرافق، ومناقشة البدائل المقترحة المقدمة من مراكز المدن للإنتهاء من تنفيذ أعمال المرافق.

ووجه المحافظ بإختيار طريق بديل لتوصيل كابلات الكهرباء، بدلاً من طريق مطرطارس/ الكعابي، للحفاظ على البنية الأساسية للطريق وأعمال الرصف به، فضلاً عن توصيل خدمات المصرية للإتصالات لمنطقة السواقي أثناء تنفيذ أعمال التطوير للمنطقة، موجهاً بمخاطبة رئيس الشركة المصرية للإتصالات بسرعة استكمال الأعمال بالطرق التي يتم تنفيذ عمليات الرصف بها.