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كشف مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طريقة سهلة لمعرفة ما إن كانت زجاجات المياه المباعة في المحلات معدنية أم مغشوشة.

وقال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في الوزارة، إن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الوزارة للرقابة على الأسواق المصرية، ومنع تداول منتجات مغشوشة للمستهلكين.

وأضاف «خليل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، عن طريقة سهلة للتعرف على أن المياه المعدنية المباعة مغشوشة أو سليمة، وقال: «لمعرفة ما إذا كانت المياه معدنية بالفعل أم لا، فإن المياه المعدنية لا يترتب على رجها حدوث فقاعات بعكس مياه الصنابير».

كما لفت إلى أنه «أيصا زجاجة المياه المعدنية لا تعبأ بالكامل حتى فتحة الزجاجة».

وتابع: «تم ضبط 2030 جالون مياه والتحفظ عليها، وجرى سحب عينات لها وعرض الأمر على النيابة العامة وتحرير قضية غش تجاري لأن ما حث تلاعب بصحة المواطن المصري، وجرى اتخاذ الإجراءات ضد المواطن، وسيتم غلق المصنع إذ أنه دون ترخيص والبئر غير حاصل على ترخيص».