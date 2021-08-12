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مجلس الشباب العربي يكرم «حياة كريمة» كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربي

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مجلس الشباب العربي يكرم «حياة كريمة» كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربي مجلس الشباب العربي يكرم «حياة كريمة» كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربي

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كرم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، المشروع القومي لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربي، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

جاء ذلك خلال الفعاليات التي نظمها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تحت شعار (تمكين الشباب العربي نحو التحرك الايجابي)، وذلك بمشاركة شباب وشابات من 21 دولة عربية وعدد من الشخصيات العامة العربية الداعمة للمجتمع المدني، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

يأتي الاحتفال في نسخته ال12 والذي يقوم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بتنظيمه مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ اطلاقها عام 2006 حتى الآن بالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة منظمات المجتمع المدني.

وتسلم الجائزة عن مؤسسة (حياة كريمة) محمود أسامة أمين مؤسسة حياة كريمة وعضو مجلس الأمناء، وذلك بحضور وفد من مؤسسة حياة كريمة.

المصرى اليوم

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