"ابن حثلين": نشر ثقافة الإبل بين شباب العالم "هدف إستراتيجي"

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بمناسبة "اليوم العالمي للشباب" وتوقيع اتفاقية تعاون

قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل "ICO"، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين: إن أهداف المنظمة تهتم بجميع فئات المجتمع.

وقال "ابن حثلين": إن بحث مستقبل الإبل ونشر ثقافة تربيتها ورعايتها والاهتمام بموروثها الثقافي وإدخال أحدث التقنيات في ذلك بين فئات الشباب على مستوى العالم "هدف إستراتيجي" من أهداف المنظمة.

وأضاف: أن الشباب هم المستقبل والاستمرار الحقيقي لنشر هذا الموروث العالمي.

وتابع: "الطريقة المثلى لتطوير قطاع الإبل حاليًّا هي البدء باستكشاف مستقبلها وحثّ الشباب على العمل على ذلك".

جاءت تصريحات ابن حثلين بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس 2021، وتوقيع المنظمة الدولية للإبل "ICO" مذكرة تعاون مشترك مع الجمعية العالمية للشباب "WAY"، بهدف تنمية الفكر الثقافي والعلمي والعملي في مجال تربية الإبل وموروثها، والعمل على تطويره وتنشيطه بين الشباب، ودعم الباحثين منهم في مجال دراسات الإبل وخصائصها، وكل ما يتعلق بها للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم اقتصاديات الإبل لمستقبل أفضل.

وأكد الطرفان أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى المشاركة في بدء البحث والدراسة لمستقبل الإبل من خلال إطلاق وتنظيم مؤتمر دولي للشباب، تتم فيه مناقشة شؤون الإبل وتنمية ثقافتها، ودعم جهود الشباب دوليًّا في المجالات التنموية والثقافية والاقتصادية والعلمية، وتأسيس لجنة دولية مخصصة للشباب تحت مظلة المنظمة الدولية للإبل.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات التنموية والثقافية المختلفة العالمية في مجال الإبل، كما تساهم كذلك في تواجد المنظمة الدولية للإبل ضمن المنظمات المعترف بها دوليًّا.

يذكر أن المنظمة الدولية للإبل "ICO" هي منظمة غير ربحية مقرّها الرياض، أسسها الشيخ فهد بن حثلين في مارس 2019، وتضم حاليًّا نحو 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث.