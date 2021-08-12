محافظ سوهاج: بدء رصف محيط كوبري «ميدان الثقافة» بعد تشغيله تجريبيًا

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أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بدء العمل في رصف الموقع العام لكوبري الثقافة الجديد بوسط مدينة سوهاج، والذى جرى تشغيله تجريبيا، وجاء تنفيذه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة أكثر من 300 مليون جنيه.

وقال المحافظ في تصريح صحفي، الخميس، إن الأعمال بدأت في ساعة مبكرة من صباح الخميس، برش طبقة الدهان للأسفلت تمهيدا للبدء في أعمال الرصف يوم السبت القادم، وذلك بمناطق «أسفل الكوبري، وميدان الثقافة، وامتداد شارعي أسيوط/ سوهاج، وبورسعيد» بدائرة حي شرق مدينة سوهاج، على أن تبدأ أعمال الرصف بنطاق حي غرب المدينة عقب الإنتهاء مباشرة من الأعمال بحي شرق، مؤكدًا أن مشروع إنشاء كوبري ميدان الثقافة سيحقق السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج، ويخفف الازدحام المروري.

وأوضح المحافظ أن أعمال تنسيق الموقع العام لكوبري الثقافة بعد تشغيله تجريبيًا بدأت منذ أيام، وتضمنت إعادة تنظيم المحاور المرورية بميدان الثقافة، وإعادة تنسيق الموقع العام بمحيط الكوبري من أعمال «رصف، وإنارة، وتركيب بردورات، بالإضافة إلى رفع كفاءة حديقة ميدان الثقافة، وتطوير نفق العروبة، وتخصيص أماكن انتظار للسيارات».

وأشار محافظ سوهاج إلى أن طول الكوبري الرئيسي يبلغ 650 مترا، بداية من شارع التحرير وحتى شارع الشهيد بعرض متفاوت من 14.5 متر إلى 19.5 متر، ويضم 4 حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، ويشمل منزل بشارع بورسعيد بطول 200 متر وعرض 6.8 متر بواقع حارتين، ومطلع من شارع أسيوط/ سوهاج بطول 175 مترا وعرض 6.8 متر بواقع حارتين، بالإضافة إلى مطلع من شارع المحطة بطول 135 مترا وعرض 6.3 متر بواقع حارتين، وذلك لتجنب التداخل بين الاتجاهات المختلفة وتحقيق السيولة المرورية.