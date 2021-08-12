ممنوع دخول الرجال.. شروط حفل خمو بيكا في الساحل الشمالي

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يستعد مؤدي المهرجانات، حمو بيكا، لإحياء حفلا غنائيا في أحد الشواطئ المخصصة للسيدات في مارينا بالساحل الشمالي، ومن والمقرر أن يقام يوم 14 أغسطس الجاري ومن شروط الحفل «عدم دخول الرجال والالتزام بالدخول في ميعاد الحفل إلى جانب اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا» .

وفي الآونة الأخيرة تثير شروط حفلات الفنانين الجدل؛ إذ تسبب شروط حفل روبي المقام في 6 أغسطس الحالي، في مدينة العلمين الجديدة، في إثارة الجدل. .

واشترطت روبي لحضور حفلها في العلمين الجديدة ألا يقل عمر المشارك عن 15 عاما، وأن يرتدي الحضور الزي الأبيض، وجاءت أسعار تذاكر الحفل كالتالي: 500 جنيه لفئة «البلاتنيوم»، وتبدأ فئة الـ«في آي بي» من 1000 جنيه وتنتهي بـ2000 جنيه.

وأثارت روبي جدلا واسعا بسبب شروط حفلها الأول بالساحل الشمالي الذي أقيم يوم 16 يوليو الماضي ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ونشرت روبي حينها صورة تتضمن شروط الحضور: «الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط (كابلز).. ممنوع ارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية».

كذلك أثارت مشاركة حمو بيكا في مسرحية «شمسية وأربع كراسي» الجدل منذ أن أعلن أشرف عبدالباقي وجوده كضيفا للمسرحية.

وظهر حمو بيكا في صورة جماعية لصناع المسرحية ضمت أشرف عبدالباقي ومحمد أنور وأوس أوس ومحمد عبدالرحمن.

وعلق حمو بيكا على مشاركته في المسرحية وكتب عبر حسابه على Instagram: «شرف لي أني أكون ضيفا في مسرحية شمسية وأربع كراسي مع الأستاذ أشرف عبدالباقي، منتظركم جميعا».

وكشف الفنان أشرف عبدالباقي في تصريحات صحفية أن حمو بيكا سيظهر بشخصيته الحقيقية ولمدة دقيقة أو دقيقتين على المسرح، فأحداث العمل تدور في الساحل الشمالي، ويتم رصد أغلب المواقف التي حدثت ومنها مشكلة حمو بيكا والأزمة التي وقع فيها.

وأكد أشرف عبدالباقي أنه يحترم نقابة المهن التمثيلية ويعرف جيدا قوانينها وأنه لا يمكن لحمو بيكا المشاركة في المسرحية لأنه ليس عضوا بها، لكنه يظهر بشخصيته الحقيقية وهذا مسموح به، وعبر أشرف عبدالباقي عن حزنه لأن أغلب التعليقات والانتقادات بها إهانة لإنسان بسيط مثل حمو بيكا، مشيرا إلى أن الجمهور هاجم المسرحية وظهوره فيها من دون مشاهدتها ومعرفة تفاصيل الأمر، مشيرا إلى أنه سيحترم أي رأي سيكتب بعد عرض المسرحية ومشاهدة الجمهور لها.