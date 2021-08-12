أخبار عاجلة

الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي -
"الداخلية": السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي اللقاح -
13 قراراً للوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين -
جدد عقده مع الملكى حتى 2027..فالفيردي صاحب أطول عقد في ريال مدريد -
مهاحم الأهلى الجديد يصل عقب مواجهة أسوان لتوقيع عقد إنضمامه للنادى -
جامعة بنها تبدأ تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا -
البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب خلال مشاركته بملتقى « التمتع بالجذور» (صور) -
بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري -
تعرف على الدول التي يشملها تنويه «رفع الحظر» وفتح الدخول المباشر للسعودية -
الثلاثاء.. النطق بالحكم في قضية مقتل «طالب طب المنيا» ثأرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بسبب لعب الأطفال في قليوب.. مصرع مزارع في مشاجرة مع شقيقين

Print
بسبب لعب الأطفال في قليوب.. مصرع مزارع في مشاجرة مع شقيقين بسبب لعب الأطفال في قليوب.. مصرع مزارع في مشاجرة مع شقيقين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى مزارع مصرعه طعنا بالسكين في مشاجرة مع شقيقين بمنطقة الزيتون دائرة قسم قليوب، بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام وألقى القبض على المتهمين.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة قليوب يفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة عزبة الزيتون دائرة القسم.

انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين وجود متوفى ويدعى «فتحى. ا. ا»، 62 سنة، مزارع، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشقيقين بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال فقام المتهمان بطعن المجنى عليه بالسكين طعنتين في الصدر والفخذ ما أدى إلى وفاته في الحال.

ألقى القبض على المتهمين «ا. م. ص» وشقيقه «م. م. ص»، وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«طالبان»: نحن مع الحوار وملتزمون بحقوق الإنسان ونقدر موقف روسيا الإيجابي

«طالبان»: نحن مع الحوار وملتزمون بحقوق الإنسان ونقدر موقف روسيا الإيجابي

جدد عقده مع الملكى حتى 2027..فالفيردي صاحب أطول عقد في ريال مدريد

جدد عقده مع الملكى حتى 2027..فالفيردي صاحب أطول عقد في ريال مدريد

مهاحم الأهلى الجديد يصل عقب مواجهة أسوان لتوقيع عقد إنضمامه للنادى

مهاحم الأهلى الجديد يصل عقب مواجهة أسوان لتوقيع عقد إنضمامه للنادى

جامعة بنها تبدأ تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا

جامعة بنها تبدأ تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا