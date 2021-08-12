بسبب لعب الأطفال في قليوب.. مصرع مزارع في مشاجرة مع شقيقين

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لقى مزارع مصرعه طعنا بالسكين في مشاجرة مع شقيقين بمنطقة الزيتون دائرة قسم قليوب، بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام وألقى القبض على المتهمين.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة قليوب يفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة عزبة الزيتون دائرة القسم.

انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين وجود متوفى ويدعى «فتحى. ا. ا»، 62 سنة، مزارع، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشقيقين بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال فقام المتهمان بطعن المجنى عليه بالسكين طعنتين في الصدر والفخذ ما أدى إلى وفاته في الحال.

ألقى القبض على المتهمين «ا. م. ص» وشقيقه «م. م. ص»، وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.