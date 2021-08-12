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الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:47 مساءً
"الداخلية": السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي اللقاح
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:47 مساءً
13 قراراً للوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:45 مساءً
جدد عقده مع الملكى حتى 2027..فالفيردي صاحب أطول عقد في ريال مدريد
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:41 مساءً
مهاحم الأهلى الجديد يصل عقب مواجهة أسوان لتوقيع عقد إنضمامه للنادى
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:41 مساءً
جامعة بنها تبدأ تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:41 مساءً
البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب خلال مشاركته بملتقى « التمتع بالجذور» (صور)
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:41 مساءً
بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:41 مساءً
تعرف على الدول التي يشملها تنويه «رفع الحظر» وفتح الدخول المباشر للسعودية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:40 مساءً
الثلاثاء.. النطق بالحكم في قضية مقتل «طالب طب المنيا» ثأرا
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:40 مساءً
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فيديو اليوم السابع
عاجل - قرار جمهورى بمد خدمة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام لمدة عام
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فيديو اليوم السابع
الخميس 12 أغسطس 2021 03:03 مساءً
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