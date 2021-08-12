نائب وزير السياحة تتفقد معمل سحب عينات pcr للسائحين المغادرين الغردقة

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واصلت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، الخميس، جولتها بمدينة الغردقة حيث زارت مركز سحب عينات تحليل الـ pcr للسياح المغادرين بمنطقة الممشي السياحي بالغردقة، للاطمئنان على سير العمل بداخله.

وتحدثت نائب وزير السياحة مع عدد من السياح داخل المركز حول الخدمة المقدمة لهم وكذلك الوقت المستغرق.

وأكدت نائب الوزير للسائحين أن جميع العاملين بالفنادق والقرى السياحية بالغردقة وشرم الشيخ تم تطعيمهم باللقاح ضد فيروس كورونا، مشددة على مسؤولي إدارة الفندق بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة.

وقالت نائب وزير السياحة، إن السائحين الروس أكدوا سعادتهم بالعودة مرة أخرى لشواطئ البحر الأحمر بعد غياب 6 سنوات.

ومن المقرر أن تستكمل نائب وزير السياحة جولتها بعدد من القرى السياحية بالغردقة.