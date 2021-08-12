أخبار عاجلة

الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي -
"الداخلية": السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي اللقاح -
13 قراراً للوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين -
جدد عقده مع الملكى حتى 2027..فالفيردي صاحب أطول عقد في ريال مدريد -
مهاحم الأهلى الجديد يصل عقب مواجهة أسوان لتوقيع عقد إنضمامه للنادى -
جامعة بنها تبدأ تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا -
البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب خلال مشاركته بملتقى « التمتع بالجذور» (صور) -
بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري -
تعرف على الدول التي يشملها تنويه «رفع الحظر» وفتح الدخول المباشر للسعودية -
الثلاثاء.. النطق بالحكم في قضية مقتل «طالب طب المنيا» ثأرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب وزير السياحة تتفقد معمل سحب عينات pcr للسائحين المغادرين الغردقة

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، الخميس، جولتها بمدينة الغردقة حيث زارت مركز سحب عينات تحليل الـ pcr للسياح المغادرين بمنطقة الممشي السياحي بالغردقة، للاطمئنان على سير العمل بداخله.

وتحدثت نائب وزير السياحة مع عدد من السياح داخل المركز حول الخدمة المقدمة لهم وكذلك الوقت المستغرق.

وأكدت نائب الوزير للسائحين أن جميع العاملين بالفنادق والقرى السياحية بالغردقة وشرم الشيخ تم تطعيمهم باللقاح ضد ، مشددة على مسؤولي إدارة الفندق بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة.

وقالت نائب وزير السياحة، إن السائحين الروس أكدوا سعادتهم بالعودة مرة أخرى لشواطئ البحر الأحمر بعد غياب 6 سنوات.

ومن المقرر أن تستكمل نائب وزير السياحة جولتها بعدد من القرى السياحية بالغردقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!

إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا المستجد (تفاصيل)

إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا المستجد (تفاصيل)

قائمة بالخطوات لحماية الأشخاص من متحور "دلتا" لفيروس كورونا خلال فصل الخريف

قائمة بالخطوات لحماية الأشخاص من متحور "دلتا" لفيروس كورونا خلال فصل الخريف