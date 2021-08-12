طبيب الأهلي يعلن سلبية مسحة محمود كهربا .. وآخر تفاصيل إصابة محمد شريف

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أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن محمود كهربا، لاعب الفريق، أجرى مسحة طبية أمس وجاءت نتيجتها سلبية.

وأكد أبوعبلة، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن محمود كهربا تعرض لارتفاع في درجة الحرارة، وهو ما ظهر على حالته أمس، وفضل الجهاز الطبي خروجه مباشرة من قائمة الفريق قبل مباراة الإسماعيلي لإجراء مسحة طبية، وجاءت نتيجتها سلبية، وشارك في جزء من مران الفريق بعد الاطمئنان على حالته.

كما قال أبوعبلة، إن محمد شريف هداف الأهلي سييجري أشعة على العضلة الخلفية اليوم لتحديد فرص مشاركته في المباراة المقبلة أمام إنبي وانتظامه في التدريبات الجماعية.

وأوضح طبيب الأهلي أن الجهاز الطبي فضل خروج محمد شريف في مباراة الفريق أمس أمام الإسماعيلي التي أقيمت في الإسكندرية، بعد ما شعر اللاعب بعدم الارتياح في العضلة الخلفية خلال المباراة.

وأدى الأهلي مرانه ظهر اليوم الخميس 12-8-2021 على ملعب التتش استعدادا لمباراة إنبي المقرر إقامتها بعد غد السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة للاعبي الأهلي الذين لم يشاركوا في مباراة الإسماعيلي الماضية، فيما خاض اللاعبون الذين شاركوا في المباراة مرانا استشفائيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر إقامتها بعد غد السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.