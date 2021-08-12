أخبار عاجلة

الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي -
"الداخلية": السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي اللقاح -
13 قراراً للوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين -
جدد عقده مع الملكى حتى 2027..فالفيردي صاحب أطول عقد في ريال مدريد -
مهاحم الأهلى الجديد يصل عقب مواجهة أسوان لتوقيع عقد إنضمامه للنادى -
جامعة بنها تبدأ تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا -
البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب خلال مشاركته بملتقى « التمتع بالجذور» (صور) -
بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري -
تعرف على الدول التي يشملها تنويه «رفع الحظر» وفتح الدخول المباشر للسعودية -
الثلاثاء.. النطق بالحكم في قضية مقتل «طالب طب المنيا» ثأرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

عالم أوبئة لـCNN: يجب إتاحة براءات الاختراع لتصنيع لقاح كورونا

Print
مواضيع متعلقة
مراسل شبكتنا يرصد تسارع عمليات الإجلاء من كابول وأول هجوم على المطار

مراسل شبكتنا يرصد تسارع عمليات الإجلاء من كابول وأول هجوم على المطار

المتحدثة باسم البيت الأبيض توبخ مراسلًا بمؤتمر صحفي: مستهتر.. ماذا كان سؤاله؟

المتحدثة باسم البيت الأبيض توبخ مراسلًا بمؤتمر صحفي: مستهتر.. ماذا كان سؤاله؟

قائمة بالخطوات لحماية الأشخاص من متحور "دلتا" لفيروس كورونا خلال فصل الخريف

قائمة بالخطوات لحماية الأشخاص من متحور "دلتا" لفيروس كورونا خلال فصل الخريف

مع تسارع وتيرة عمليات الإجلاء.. مراسل شبكتنا يتحدث مع الهاربين من مطار كابول

مع تسارع وتيرة عمليات الإجلاء.. مراسل شبكتنا يتحدث مع الهاربين من مطار كابول