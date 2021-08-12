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أمانة جدة تغلق 55 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية

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أمانة جدة تغلق 55 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية أمانة جدة تغلق 55 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية
من خلال تنفيذ 4073 جولة رقابية مع الجهات المعنية

أمانة جدة تغلق 55 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 55 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية من أمس، من خلال 4073 جولة رقابية مع الجهات المعنية.

ورصدت الفرق الميدانية الجولات 57 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، داعية مرتادي الأسواق والأماكن العامة امتثالهم للإجراءات الاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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