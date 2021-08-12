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وصول أول فوج لمعتمري الخارج غداً.. وأول القادمين من هذه الدولة

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وصول أول فوج لمعتمري الخارج غداً.. وأول القادمين من هذه الدولة وصول أول فوج لمعتمري الخارج غداً.. وأول القادمين من هذه الدولة
استعداد وتجهيز مبكر من قبل شركات ومؤسسات العمرة لاستقبالهم

وصول أول فوج لمعتمري الخارج غداً.. وأول القادمين من هذه الدولة

أوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري أن غداً وصول أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة لموسم العمرة لهذا العام.

وقال "العميري": ستصل مساء غداً أولى رحلات المعتمرين هذا العام والقادمة من نيجيريا؛ موكداً أن شركات ومؤسسات العمرة قامت بالاستعداد والتجهيز منذ وقت مبكر لاستقبال معتمري الخارج وذلك من خلال استقبال المعتمرين من المطار والفنادق والاشراف في دخولهم للمسجد الحرام وأخذ مواعيد عبر تطبيق "اعتمرنا" والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قبل شركات ومؤسسات العمرة والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة.

وأضاف أنه من خلال المنصات الإلكترونية يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة لتقديم الخدمات لافتاً إلى أن جميع الخدمات والباقات إلكترونية، تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة ، بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C، في حين أن شركات العمرة السعودية تقدم بالباقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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