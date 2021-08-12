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تحسباً للسيول.. اليابان تطالب مئات الآلاف بإخلاء بيوتهم تحسباً لهطول أمطار غزيرة

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تحسباً للسيول.. اليابان تطالب مئات الآلاف بإخلاء بيوتهم تحسباً لهطول أمطار غزيرة تحسباً للسيول.. اليابان تطالب مئات الآلاف بإخلاء بيوتهم تحسباً لهطول أمطار غزيرة

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أمرت السلطات اليابانية مئات آلاف السكان في مناطق ناجازاكي ومناطق أخرى في جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان بإخلاء بيوتهم تفاديا للفيضانات واحتمالات حدوث انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التحذيرات مع تحرك جبهة أمطار في اتجاه الغرب فوق الجزيرة.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها القناة التلفزيونية الاخبارية العامة (إن.إتش.كيه) شوارع غمرتها المياه في بعض المناطق وأنهارا على وشك الفيضان مع هطول أمطار أعلى من المعدل المعتاد في شهر أغسطس آب خلال 48 ساعة فقط، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأصدرت السلطات أمر إخلاء من المستوى الخامس، وهو أعلى مستوى، في بعض المناطق بوسط كيوشو منبهة السكان لاتخاذ إجراء عاجل لحماية أنفسهم.

المصرى اليوم

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