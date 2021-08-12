من بينها « للسيدات فقط ».. 3 شروط لحضور حفل حمو بيكا بالساحل الشمالي

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يستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا لإحياء حفل غنائي جديد في أحد الشواطئ المخصصة للسيدات فقط، في منطقة مارينا بالساحل الشمالي، وذلك يوم السبت الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري.

وجاءت شروط الحفل المخصصة للشاطئ: عدم دخول الرجال والسماح بدخول السيدات فقط، والتزام الحضور بالمواعيد المحددة للحفل، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إدارة الشاطئ، عن الحفل، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، معلقة بقولها: «إلى سيدات الشاطئ.. حفل حمو بيكا لا تفوتونه».

ومن ناحية أخرى يتواجد مطرب المهرجانات حمو بيكا في الساحل من أجل مشاركته في مسرحية «شمسية وأربع كراسي» للفنان أشرف عبدالباقي، والمقرر عرضها في الساحل خلال الفترة المقبلة .