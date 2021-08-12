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صلاح عبدالله يعود إلى لوكيشن تصوير فيلم «ميني بار».. ومنة فضالي: «منور منور الدنيا يا أحلى صاصا»

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أعلنت الفنانة منة فضالي عن تجاوز الفنان صلاح عبدالله للأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرًا، وتطلبت إجراءه جراحة سريعة بالقلب، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وأكدت «منة» عودة «عم صلاح» لبلاتوهات التصوير داخل ستوديو ، حيث أستأنف تصوير مشاهده في فيلم «ميني بار»، بطولة نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، علاء مرسي، محمد أوتاكا، طاهر أبوليلة، سيناريو وحوار طارق رمضان، إخراج محمد خضري.

ونشرت «منة» أول صور لـ صلاح عبدالله من داخل اللوكيشن وعلى حسابها الخاص على موقع الصور انستجرام علقت وكتبت: «عم صلاح أحلى حاجة في الدنيا كلها، منور الدنيا يا أحلى صاصا ومنور اللوكيشن».

وكانت المذيعة دنيا صلاح عبدالله قد أعلنت قبل أيام تعرض والدها الفنان صلاح عبدالله لأزمة قلبية مفاجأة، دخل على إثرها إحدى المستشفيات الخاصة، وأجرى قسطرة في القلب كما قام بتركيب دعامة.

المصرى اليوم

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