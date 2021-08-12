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بعد فوز الزوجة بـ2 مليون دولار .. مصرع زوجين وابنتهما في تبادل لإطلاق النار مع بعضهما

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بعد فوز الزوجة بـ2 مليون دولار .. مصرع زوجين وابنتهما في تبادل لإطلاق النار مع بعضهما بعد فوز الزوجة بـ2 مليون دولار .. مصرع زوجين وابنتهما في تبادل لإطلاق النار مع بعضهما

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في حادث هو الأغرب من نوعه، قُتل زوجان وطفلتهما البالغة من العمر عام واحد، بعد إطلاق نار مزدوج بين الزوجين، بعد أقل من عام من فوز الزوجة بمسابقة يانصيب بلغت قيمتها مليوني دولار.

وحسبما ورد في صحيفة «ديلي نيوز» البريطانية، قُتل زوجان وطفلتها البالغة من العمر عام واحد، بعدما فازت الزوجة بمسابقة «يانصيب» بقيمة مليوني دولار في جريمة قتل مزدوجة، بعدما أطلق الزوج والزوجة النار على بعضهما البعض.

وعثرت السلطات الأمريكية على الزوجة تيفاني هيل، 31 عامًا، وزوجها جون دوناتو، 42 عامًا وطفلتهما ليان، التي لم تكمل العام، مقتولين على إثر تبادل إطلاق النار بين الزوجين، في منزلهما الواقع في ولاية كاليفورنيا.

وأضاف صحيفة «ديلي نيوز» أن الحادث وقع في يوليو الماضي، بعد أقل من عام واحد من فوز الزوجة بمسابقة «يانصيب» بقيمة مليوني دولار.

واتهمت أسرة الزوجة الزوج بتعنيف ابنتهم، إذ أكدت اسرة الزوجة أنها كانت ضحية للعنف الزوجي، وأن حصولها على جائزة اليانصيب لم تمنع زوجها من تعنيفها.

وتزوج القتيلان قبل نحو 10 أعوام، ولديهما 4 أطفال؛ إذ تقوم الجهات الأمريكية المختصة حاليًا برعاية الثلاثة أطفال الآخرين عثر عليهم في المنزل.

المصرى اليوم

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