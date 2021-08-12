★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، بالامتثال للموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الالزامي.

وأضاف حساب الرئاسة البنانية في تغريدة له على تويتر، أن الرئيس عون طالب حاكم مصرف لبنان في أي قرار يتخذه بالتنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر وزاري لوكالة رويترز للأنباء، أن الحكومة اللبنانية ستبحث مسودة قانون يسمح للبنك المركزي باستخدام الاحتياطيات الإلزامية لمواصلة تمويل واردات الوقود المدعم بعد لقاء حاكم المصرف المركزي بالرئيس ميشال عون اليوم الخميس.

وأضاف المصدر أن سلامة رفض التراجع عن قرار مصرف لبنان المركزي وقف الدعم فعليا بدون هذا التشريع، قائلا إنه يحتاج قانونا لاستخدام الاحتياطيات الإلزامية.

ومن المقرر أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأعلن مصرف لبنان المركزي أمس عن رفع الدعم بشكل نهائي عن أسعار المحروقات التي سيتم استيرادها إلى البلاد ابتداء من اليوم الخميس.

وقال المصرف، في بيان له، إنه «اعتبارا من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق».