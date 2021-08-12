«المعهد الكندي» يشارك في المعرض الدولي للتعليم العالي «اديوجيت»

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اختتمت فاعليات المعرض الدولي التاسع للتعليم العالي «اديوجيت»، الذي أقيم برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافتتحه الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات.

شارك في الفعاليات العشرات من الجامعات المصرية والعالمية منهم، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة لعدد كبير من الجامعات الخاصة والأهلية، من بينها المعهد الكندي العالي «CIC»، الذي شهد جناحه إقبالا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة ومن أولياء الأمور، حيث تم استعراض جميع البرامج والشهادات المتاحة وهى: «الحاسب الآلي، إدارة تكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال، الهندسة، الإعلام»، إلى جانب التعريف بالبرامج الدراسية المختلفة، والمنح، ونظام الدراسة، والشراكات مع الجامعات الكندية، والشهادات التي تمنحها، وكذلك الكليات المختلفة.

كما تم الإعلان عن المنح الرياضية ومنح التفوق الدارسي المقدمة من الـCIC التي قد تصل إلى نسبة ١٠٠٪، وتوفر الـ CIC لطلابها فرصة الحصول على شهادة بكالوريوس كندية بالإضافة إلى الشهادة المصرية من خلال برنامج الـ Dual Program كما توفر لطلابها عدة فرص للسفر واستكمال الدراسة في كندا بجامعة Cape Breton.

ويمنح المعهد الطلاب فرصة الحصول على شهادتي بكالوريوس معتمد من مصر وكندا، كما توفر للطلاب فرصة الالتحاق بالبرنامج للدراسة في الخارجة بعد التخرج لمدة عام على الأقل، وبخلاف ذلك يمكن لطلاب الجامعة الكندية زيارة كندا لمدة أسبوعين يقضي الطلاب 10 أيام منها بالجامعة للاستفادة من كورس مكثف كطلاب وافدين.