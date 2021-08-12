أخبار عاجلة

الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي -
"الداخلية": السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي اللقاح -
13 قراراً للوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين -
جدد عقده مع الملكى حتى 2027..فالفيردي صاحب أطول عقد في ريال مدريد -
مهاحم الأهلى الجديد يصل عقب مواجهة أسوان لتوقيع عقد إنضمامه للنادى -
جامعة بنها تبدأ تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا -
البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب خلال مشاركته بملتقى « التمتع بالجذور» (صور) -
بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري -
تعرف على الدول التي يشملها تنويه «رفع الحظر» وفتح الدخول المباشر للسعودية -
الثلاثاء.. النطق بالحكم في قضية مقتل «طالب طب المنيا» ثأرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

عبير صبري لـ نيللي كريم: يارب السعادة اللي في عيونك متتطفيش أبدًا

Print
عبير صبري لـ نيللي كريم: يارب السعادة اللي في عيونك متتطفيش أبدًا عبير صبري لـ نيللي كريم: يارب السعادة اللي في عيونك متتطفيش أبدًا

لاقتراحات اماكن الخروج

أحتفلت الفنانة نيللي كريم بزفافها، أمس، على لاعب الاسكواش هشام عاشور، في حفل ضخم، وسط تواجد عدد من الفنانين وصناع السينما المقربين لنيللي، وغابت عنه الفنانة عبير صبري التي حرصت على تهنئة صديقتها بنشر صورة من حفل الزفاف على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام وعلقت عليها كاتبة: «مبروك يانيللي ربنا يسعدكم ويهنيكم ويخليكم لبعض ويارب الفرحة والسعادة اللي بعيونك متتطفيش أبدا وتفضل طول العمر».

نيللي كريم

وكان الحفل قد أقيم بالساحل الشمالي بحضور النجم وأحمد السقا، المنتج جمال العدل، أسرة الفنان محمد فراج، النجم والكاتب كريم فهمي وزوجته، الفنانة اللبنانية كارول سماحة وزوجها، أمير كرارة، إلهام شاهين، هالة صدقي، هشام ماجد، مي سليم، ميس حمدان، نور إيهاب، ريهام عبدالغفور، الإعلامية منى الشاذلي، عمرو سلامة وزوجته، حسن أبوالروس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رد فعل مفاجئ من فيفي عبده في حفل عمرو دياب (فيديو)

رد فعل مفاجئ من فيفي عبده في حفل عمرو دياب (فيديو)

«اتقل» لعمرو دياب تتصدر مبيعات «I Tunis» في مصر

«اتقل» لعمرو دياب تتصدر مبيعات «I Tunis» في مصر

ابنة أحمد زاهر لمنتقدي حضورها حفل عمرو دياب بعد وفاة دلال عبدالعزيز: «كل واحد حر»

ابنة أحمد زاهر لمنتقدي حضورها حفل عمرو دياب بعد وفاة دلال عبدالعزيز: «كل واحد حر»

الداخلية توضح حقيقة إطلاق قنابل غاز على تجمعات حفل عمرو دياب

الداخلية توضح حقيقة إطلاق قنابل غاز على تجمعات حفل عمرو دياب