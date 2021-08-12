عبير صبري لـ نيللي كريم: يارب السعادة اللي في عيونك متتطفيش أبدًا

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أحتفلت الفنانة نيللي كريم بزفافها، أمس، على لاعب الاسكواش هشام عاشور، في حفل ضخم، وسط تواجد عدد من الفنانين وصناع السينما المقربين لنيللي، وغابت عنه الفنانة عبير صبري التي حرصت على تهنئة صديقتها بنشر صورة من حفل الزفاف على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام وعلقت عليها كاتبة: «مبروك يانيللي ربنا يسعدكم ويهنيكم ويخليكم لبعض ويارب الفرحة والسعادة اللي بعيونك متتطفيش أبدا وتفضل طول العمر».

نيللي كريم

وكان الحفل قد أقيم بالساحل الشمالي بحضور النجم عمرو دياب وأحمد السقا، المنتج جمال العدل، أسرة الفنان محمد فراج، النجم والكاتب كريم فهمي وزوجته، الفنانة اللبنانية كارول سماحة وزوجها، أمير كرارة، إلهام شاهين، هالة صدقي، هشام ماجد، مي سليم، ميس حمدان، نور إيهاب، ريهام عبدالغفور، الإعلامية منى الشاذلي، عمرو سلامة وزوجته، حسن أبوالروس.