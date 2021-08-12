داليا البحيري تهنئ نيللي كريم على زفافها: «كنتي زي الفراشة.. بحبك يا نلوش»

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احتفلت الفنانة نيللي كريم بزفافها، أمس، على لاعب الإسكواش هشام عاشور، في حفل كبير، حضره عدد كبير من النجوم أصدقاء «نيللي»، وحرصت الفنانة داليا البحيري على تهنئة العروسين بأن قامت بنشر مجموعة صور لهما على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام وعلقت عليها وكتبت: «حبيبتي ربنا يسعدك ويهنيكي، كنتي زي الفراشة يا رب دائمًا اشوفك سعيدة ومتهنية، بحبك يا نلوش».

وكان الحفل قد أقيم بالساحل الشمالي بحضور النجم عمرو دياب وأحمد السقا، المنتج جمال العدل، أسرة الفنان محمد فراج، النجم والكاتب كريم فهمي وزوجته، الفنانة اللبنانية كارول سماحة وزوجها، أمير كرارة، إلهام شاهين، هالة صدقي، هشام ماجد، مي سليم، ميس حمدان، نور إيهاب، ريهام عبدالغفور، منى الشاذلي، عمرو سلامة.