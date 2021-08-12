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«ذكرياتي» تحيي التراث الموسيقي بساقية الصاوي

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«ذكرياتي» تحيي التراث الموسيقي بساقية الصاوي «ذكرياتي» تحيي التراث الموسيقي بساقية الصاوي

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استضافت ساقية عبدالمنعم الصاوى، أمس الأربعاء، بقاعة النهر حفلًا غنائيًّا لفرقة «ذكرياتى» الموسيقية تحت قيادة رامي عبدالفتاح، قدموا خلاله مجموعة من الأعمال المتميزة لكبار المطربين غناها للجمهور مجموعة من المواهب الشابة المتميزة، حيث بدأ الحفل بأغنية «أصالحك وماله»، تلاها عدد من الأغانى من بينها: بحلم بيك، سامحتك كتير، ياغالى، ياأنا يا أنا، سلامات سلامات، حكايتى مع الزمان، جيت على بالى، ياسلام على حبى وحبك...وغيرها من الأغنيات.

يذكر أن فرقة رامى أبوالفتوح للموسيقى العربية تهتم بالقوالب الغنائية الشرقية مثل المونولوج، الموشح، الأغانى الدينية، الأغانى الوطنية.

المصرى اليوم

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