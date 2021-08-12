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تقرير: أرسنال يعاني في سوق الانتقالات قبل بداية الدوري الإنجليزي

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تقرير: أرسنال يعاني في سوق الانتقالات قبل بداية الدوري الإنجليزي تقرير: أرسنال يعاني في سوق الانتقالات قبل بداية الدوري الإنجليزي

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أفردت صحيفة «دايلي تيليجراف» تقريرًا حول معاناة أرسنال حتى الآن وقبل يوم واحد فقط على انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريميرليج في بيع اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

كان من المخطط رحيل عدد كبير من لاعبي الفريق الأول، لكن الأمور لم تسر بالشكل المنتظر، وفقًا لما أوضحه تقرير الصحيفة البريطانية الشهيرة.

ودفع أرسنال هذا الصيف حتى الآن مبلغ 84 مليون يورو من أجل الصفقات، مع انتدابه بن وايت مدافع برايتون وألبرت لوكونجا لاعب وسط أندرلخت ونونو تافاريس ظهير بنفيكا الأيسر.

لكن خطط النادي في السوق الانتقالات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث لا يزال يبحث عن ضم لاعب وسط مهاجم وحارس مرمى، مع احتمالية ضم ظهير أيمن قبل نهاية السوق. لكن أي اضافات للفريق تعتمد على مبيعات اللاعبين.

محاولات ضم الحارس آرون رامسديل وصلت لطريق مسدود بعد الفشل في الاتفاق مع شيفيلد يونايتد على قيمة الصفقة، لكن المحادثات قد يعاد استئنافها في وقت متأخر من الشهر الحالي.

النادي أيضًا يظل مهتمًا بلاعب الوسط المهاجم النرويجي مارتين أوديجارد، الذي حظى بإعارة ممتازة مع أرسنال في النصف الثاني من الموسم الماضي، ولم يستسلم النادي بعد من محاولة ضمه من ريال مدريد في السوق الحالية والتي قد تمتد إلى الفترة الأخيرة من السوق.

أوديجارد يبدو الاختيار الأرجح لأرسنال مقارنة مع صانع ألعاب ليستر سيتي، جيمس ماديسون، الذي يعتبر من اهتمامات أرسنال لتدعيم مركز لاعب الوسط المهاجم بالفريق.

الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال تحدث عن سوق الانتقالات: «نحن نتحدث على الأرجح عن أصعب سوق انتقالات في هذه الرياضة على مدى السنوات الماضية بالتأكيد. النادي والمالكين وأنا لدينا جميعًا نفس الاهتمامات، وهو جعل هذا الفريق أقوى بكثير ونعلم أنه لا يزال لدينا أشياء يجب القيام بها للحصول على ما نريد».

المصرى اليوم

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