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إيهاب جلال: الزملكاوية الذين يدعموننا الآن سيوجهون لنا السباب بعد يومين فقط

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إيهاب جلال: الزملكاوية الذين يدعموننا الآن سيوجهون لنا السباب بعد يومين فقط إيهاب جلال: الزملكاوية الذين يدعموننا الآن سيوجهون لنا السباب بعد يومين فقط

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أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلي أنه حزين لما يتردد بأن الدراويش يلعبون أمام الأهلى بشكل أقوى ممن يلعبون أمام .

وقال جلال في تصريحات تليفزيونية: «من اخترع هذه المقولة رجل يقبل الرشوة وهى غير صحيحة بالمرة لكون كل مباراة لها ظروفها».

وتابع: «قلت للاعبي الإسماعيلي عقب مباراة الأهلى، الزملكاوية الذين يدعموننا الآن بعد يومين فقط سيوجهون لنا السباب، نحن كجهاز فني فزنا على الزمالك أكثر من الأهلي، ويجب التوقف عن هذه الأقاويل، لأنها خارج إطار الروح الرياضية».

وأكد إيهاب جلال أن التعادل مع الأهلي نتيجة عادلة بين الفريقين وتعبر عن سير المباراة.

وتابع: «الشوط الأول كان سجالاً، فالأهلي لعب على الكرات الطولية وأجبرنا على مواجهته بهذه الطريقة، كما أن الفريقين ظهرت عليهما ملامح الإرهاق».

وأشار جلال إلى أنه لا يستطيع تقديم أي وعود لجماهير الإسماعيلي، موضحا أن الفوز من عدمه توفيق ولكنه سيلعب للفوز بكل اللقاءات.

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