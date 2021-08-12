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موعد انطلاق الدوري الإنجليزي .. وتوقيت مباراة ليفربول محمد صلاح ضد نورويتش

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريميرليج 2021-2022.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي غدا الجمعة 13-8-2021 بإقامة مباراة برينتفورد الصاعد حديثا للبريميرليج ضد آرسنال في اللقاء الذي سيجمع الفريقين في التاسعة مساء على ملعب بريتنفورد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الأقوى في العالم.

كما يلعب نجمنا المصري محمد صلاح هداف ليفربول أولى مباريات هذا الموسم أمام نورويتش سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء السبت 14-8-2021 على ملعب كارو رود.

وفيما يلي نستعرض مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2021-2022

اليوم المباراة الساعة
الجمعة 13-8-2021 برينتفورد ضد آرسنال 9 م
السبت 14-8-2021 مانشستر يونايتد ضد ليدز 1.30 ظ
السبت 14-8-2021 ليستر سيتي ضد وولفرهامبتون 4 ع
السبت 14-8-2021 تشيلسي ضد كريستال بالاس 4 ع
السبت 14-8-2021 واتفورد ضد أستون فيلا 4 ع
السبت 14-8-2021 إيفرتون ضد ساوثهامبتون 4 ع
السبت 14-8-2021 بيرنلي ضد برايتون 4 ع
السبت 14-8-2021 نورويتش سيتي ضد ليفربول 6.30 م
الأحد 15-8-2021 نيوكاسل ضد وستهام 3 ع

وتحتتم لقاءات الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بلقاء قمة الجولة بين مانشستر سيتي وتوتنهام في الخامسة والنصف مساء الأحد 15-8-2021.

محمد صلاح خلال مباراة ودية مع ليفربول استعدادا لانطلاق الدوري الانجليزي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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