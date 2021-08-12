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المالية تطلق برنامج "سفراء الإيرادات" في دورته الأولى

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المالية تطلق برنامج "سفراء الإيرادات" في دورته الأولى المالية تطلق برنامج "سفراء الإيرادات" في دورته الأولى
أهدافه تتضمن تحقيق الإدارة الفعالة للموارد المالية

المالية تطلق برنامج

أطلقت وزارة المالية برنامج "سفراء الإيرادات" في دورته الأولى ضمن مبادرة تمكين الجهات الحكومية، وذلك في إطار مساعيها لتطوير وتحسين العمليات المالية، وتحقيق الإدارة الفعالة للموارد المالية واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال تأهيل الكوادر البشرية.

وأوضح وكيل الوزارة للإيرادات العامة طارق بن عبد الله الشهيب أن البرنامج يهدف إلى تكوين نواة مستقبلية لمجموعة أفراد متمكنين في مجال الإيرادات الحكومية في وكالة الإيرادات بوزارة المالية وإدارات الإيرادات في الجهات الحكومية الأخرى؛ بهدف توفير مصدر للإثراء المعرفي للموظفين في أماكن عملهم داخل مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تخريج سفراء ممارسين معتمدين.

ويستفيد من البرنامج منسوبو وكالة الإيرادات في الوزارة وإدارات الإيرادات في الجهات الحكومية المختلفة، حيث يتم تنفيذ البرنامج التدريبي على مرحلتين، الأولى تختص بتحليل جدارات الموظفين المستهدفين، إضافة إلى تصميم برامج نقل المعرفة لتطبيق منهجيات الإيرادات، في حين تأتي المرحلة الثانية التي تسهم في نقل المعرفة عبر عمليات تدريبية متنوعة منها التحليل المالي وتنبؤ الإيرادات وإدارة المخاطر ودورة تدريب المدربين، إضافة إلى التدريب القائم على رأس العمل لمشاريع مرتبطة بأعمال الوزارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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