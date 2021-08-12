معلمات الليث على موعد مع تدريس الصفوف الأولية في 17 مدرسة

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تشمل 178 فصلاً دراسياً و2495 طالباً وطالبة

اعتمدت الإدارة التعليمية بمحافظة الليث، 17 مدرسة تتولى المعلمات فيها تدريس الصفوف الأولية بنين وبنات؛ للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

ونشرت إدارة تعليم الليث بيانًا بأسماء مدارس الطفولة المبكرة المعتمدة للعام الدراسي 1443هـ؛ حيث بلغ عدد المدارس 17 مدرسة، 178 فصلاً دراسياً، 2495 طالباً وطالبة.

ويأتي ذلك في إطار خطة ⁧‫وزارة التعليم⁩ للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.