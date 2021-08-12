«الغرفة التجارية» بالأقصر تشكل لجنة لسيدات الأعمال لتمكين المرأة إقتصادياً

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أصدر المحاسب صلاح فتحي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأقصر، قراراً بإنشاء لجنة لسيدات الأعمال للغرفة التجارية بالأقصر، برئاسة النائبة أماني أميل الشعولي عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر .

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة إسنا، والدكتورة دعاء مصطفى عبدالبر، والدكتورة صابرين جابر عبدالجليل عميدة كلية السياحة والفنادق بالأقصر، وماجي منير سلوانس، ونجوي البارون، سها ثروت عجمي، أعضاءاً باللجنة وهن من الشخصيات النسائية العامة .

وقال المحاسب صلاح فتحي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأقصر، إن إنشاء اللجنة سيساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتماشى مع رؤية مصر للنمو الاقتصادي 2030، فيما يخص تمكين المرأة وتوفير حياة كريمة لكافة فئات الشعب خاصة بالمناطق الريفية وضم المشروعات الصغيرة للاقتصاد الرسمي وتوفير فرص عمل جديدة للمرأة ودعمها اقتصاديا وإرساء مزيدا من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة المصرية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأقصر، إن إستراتيجية عمل اللجنة ستعتمد على إتاحة كافة الفرص التدريبية والتمويلية للمشروعات الخاصة بالمرأة على مستوى كافة المحافظات، من خلال إتاحة كافة فرص التدريب اللازمة للبدء وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر طبقا لاحتياجات صاحبات الأعمال سواء لبدء المشروعات أو إدارتها أو تسويق الإنتاج بوسائل التسويق الإلكتروني الذي بات أحد أهم وسائل التسويق بناء على المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على الأسواق المحلية والعالمية تأثرا بجائحة كورونا.

وأشار إلى أن منتجات المشروعات الصغيرة المصرية تمتلك فرصا واعدة سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق العالمية إلا أنه ينقصها الاحترافية في تنفيذ المنتج النهائي وإخراجه بشكل يتناسب مع متطلبات الأسواق كما تفتقر للتسويق المناسب، وهو ما ستقوم اللجنة بتنمية الوعي العام لدى صاحبات تلك المشروعات لتنفيذه من خلال البرامج التدريبية اللازمة لذلك والمشاركة في المعارض المحلية والدولية للوقوف على متطلبات الأسواق من معايير جودة المنتجات ونوعية الخامات الأكثر مبيعا ونظم التسعير ومراعاتها خلال عمليات الإنتاج.