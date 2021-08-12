ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، ترأس محمد فوزي مدير إدارة تموين فاقوس، حملة تفتيشية اسفرت جهودها عن تحرير ٣ محاضر جنح القسم ضد كلا من «ا. ا. م، ج. م ا، ح. ع ا»، أصحاب بعض المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير المحضر رقم ٧٣٧٤ جنح القسم، ضد «ا. ع. م» صاحب محل بقالة لحيازته سلع منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات بإجمالي ٦٠ كيلو مواد غذائية متنوعه مابين جبن وشيكولاته خام، وكيك ومسحوق آيس كريم، ودقيق قمح، وخلطة للدجاج، ولبن حليب، وكبده مجمدة وجميعها منتهية الصلاحية، كما تمكنت الحملة من تحرير تقرير إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفة، لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة ادوات العجين.