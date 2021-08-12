★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الجمعة شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

أما حالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

القاهرة 38 26

الاسكندرية 32 26

وادى النطرون 35 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 25

بلطيم 33 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 39 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الاسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 40 25

نخل 35 22

نويبع 39 29

طابا 35 27

كاترين 32 19

الطور 37 24

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بنى سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

ادفو 42 28

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 41 24

شلاتين 38 28

ابو رماد 37 28

حلايب 37 29

رأس حدربة 37 29



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

مكة 44 31

المدينة 45 31

الرياض 48 30

المنامة 42 35

ابوظبى 45 32

الدوحة 43 33

الكويت 49 43

دمشق 36 22

بيروت 32 30

عمان 32 22

القدس 30 22

غزة 33 25

بغداد 47 29

مسقط 34 30

صنعاء 28 16

الخرطوم 35 27

طرابلس 38 25

تونس 41 27

الجزائر 31 26

الرباط 30 21

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

انقرة 28 16

اسطنبول 30 23

اسلام اباد 35 25

نيودلهى 35 28

جاكرتا 33 24

بكين 29 22

كوالالمبور 33 25

طوكيو 29 25

اثينا 34 25

روما 37 22

باريس 28 16

مدريد 40 24

برلين 30 17

لندن 23 15

مونتريال 30 20

موسكو 22 15

نيويورك 34 23

واشنطن 37 25

نواكشوط 34 25

اديس ابابا 21 12