مبادرة «اعرف مشروعك»: تنفيذ مشروعات صرف صحي بمليار جنيه بمناطق غرب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، مبادرة «اعرف مشروعك» لأول مرة بمحافظة الأقصر بمركز ومدينة القرنة لتعريف المواطنين بمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلا لخدمة قرى مركز ومدينة القرنة.
وأوضحت المهندسة رقية حماد، أن المشروع يخدم 145 الف مواطن بتكلفة تقديرية تبلغ مليار جنيه، حيث إنه جاري تنفيذ 6 مشروعات بقرى الضبعية والإقالتة والبعيرات والطارف والقبلي قامولا ونجع البركة «قرية القبلي قامولا ونجع البركة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بتكلفة 160 مليون جنيه.
وأضافت أنه من المقرر تنفيذ باقي القرى والتوابع تباعًا، ومخطط صرف جميع القرى وتوابعها على محطة معالجة صرف صحي توسعات الطارف والرواجح والتي تم تسليمها للشركة المنفذة وأخذ الجسات التأكيدية وجاري نهو التصميمات للبدء في التنفيذ، حيث إن محطة المعالجة الحالية بطاقة ٦٠٠٠م٣/يوم وسيتم إنشاء التوسعات للمعالجة بطاقة 26000/38000 متر /يوم على مساحة 280 فدان.
عقدت الندوة بحضور العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر- الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عبدالله درديري، والمهندس محمود صادق مسؤول تنفيذي «حياة كريمة».