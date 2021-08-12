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مبادرة «اعرف مشروعك»: تنفيذ مشروعات صرف صحي بمليار جنيه بمناطق غرب الأقصر

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مبادرة «اعرف مشروعك»: تنفيذ مشروعات صرف صحي بمليار جنيه بمناطق غرب الأقصر مبادرة «اعرف مشروعك»: تنفيذ مشروعات صرف صحي بمليار جنيه بمناطق غرب الأقصر

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أطلقت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، مبادرة «اعرف مشروعك» لأول مرة بمحافظة الأقصر بمركز ومدينة القرنة لتعريف المواطنين بمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلا لخدمة قرى مركز ومدينة القرنة.

وأوضحت المهندسة رقية حماد، أن المشروع يخدم 145 الف مواطن بتكلفة تقديرية تبلغ مليار جنيه، حيث إنه جاري تنفيذ 6 مشروعات بقرى الضبعية والإقالتة والبعيرات والطارف والقبلي قامولا ونجع البركة «قرية القبلي قامولا ونجع البركة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بتكلفة 160 مليون جنيه.

وأضافت أنه من المقرر تنفيذ باقي القرى والتوابع تباعًا، ومخطط صرف جميع القرى وتوابعها على محطة معالجة صرف صحي توسعات الطارف والرواجح والتي تم تسليمها للشركة المنفذة وأخذ الجسات التأكيدية وجاري نهو التصميمات للبدء في التنفيذ، حيث إن محطة المعالجة الحالية بطاقة ٦٠٠٠م٣/يوم وسيتم إنشاء التوسعات للمعالجة بطاقة 26000/38000 متر /يوم على مساحة 280 فدان.

عقدت الندوة بحضور العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر- الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عبدالله درديري، والمهندس محمود صادق مسؤول تنفيذي «حياة كريمة».

المصرى اليوم

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