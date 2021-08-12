«العريس» ينفي مخالفات مجلس إدارة نادي سوهاج .. و«المصري اليوم» تُعقب

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تلقت «المصري اليوم» ردا من مجلس إدارة نادى سوهاج على ما سبق نشره بالجريدة بخصوص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى رصد عدة مخالفات خلال مدة تولى المجلس واعمالاً بحث الرد أتاحت «المصر اليوم» الفرصة لمجلس إدارة سوهاج بطرح وجهة نظرها في الاتهامات

بالمستندات.. أعضاء سوهاج يتهمون «العريس» بإهدار 100 مليون جنيه

وجاء نص رد مجلس إدارة نادي سوهاج كالتالي:

«أكد الأستاذ الدكتور نشأت العريس رئيس مجلس إدارة نادى سوهاج الرياضى والسادة أعضاء المجلس بأن ما تردد في المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة عن إهدار ما يقرب من 120 مليون جنية من أموال النادى هي أخبار عارية تماما من الصحة. وأن هذه المبالغ لم تدخل خزينة النادى منذ إنشائه حتى الآن.

كما أن النادي يخضع لأجهزة رقابية تتابع وتراقب كل الأموال الواردة للنادي والمنصرفة من حسابات النادي وبأنها لا تسمح بأي تهاون أو تقصير في هذه الأمور.

وأعرب العريس عن استيائه وأعضاء مجلس الإدارة من الأخبار المتناقضة والتي ليس لها أي أساس من الصحة داعيا جميع وسائل النشر إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم الانسياق وراء إشاعات كاذبة يتم نشرها من ذوي المصالح الشخصية أو منتظري المكاسب الانتخابية.

ومن جانبه أفاد الأستاذ / أيمن حسنى أمين الصندوق بأن النادي شهد في الفترة التي تولى فيها المجلس الحالي من 24/11/2017 طفرة كبيرة من بنية تحتية ورفع مستوى الخدمات المقدم للأعضاء بدليل الإقبال الكبير على عضوية النادي حيث أن عدد العضويات التي تقدمت للنادي من عام ۲۰۱۰ حتى نهاية ۲۰۱۷ في حدود (1240) عضوية في حين أن العضويات من ۲۰۱۸ حتی ۲۰۲۰ تعدت الـ 5000 عضوية.

بالإضافة إلى أنه لم يتقدم أي عضو جمعية بأى شكوى للمجلس على الإطلاق بل بالعكس ما حدث من تطور وخدمة بالنادى هو حديث الشارع السوهاجى كله وليس أعضاء الجمعية العمومية فقط الذين يشعرون بهذا التطور وكم الخدمات المقدمة لهم.

والجدير بالذكر أن قائمة الانتظار الخاصة بالعضويات الجديدة تعدت الـ 500 عضوية في الفترة الأخيرة كما أن من يدعون أن هناك شكاوى من بعض أعضاء الجمعية العمومية فهم ليسوا بأعضاء جمعية عمومية وإنما هم قلة لهم مصالح شخصية داخل النادى.

والمثير للدهشة أن في هذه الأرقام المبالغ فيها إنما لا تمت للواقع بصلة حيث أن الجميع يعلم مدى معاناة الأندية الشعبية خلال فترة جائحة كورونا ومنهم نادى سوهاج وأن موارد النادى تضررت بصورة كبيرة جدا وحتى الآن منذ بدء الجائحة.

ويهيب مجلس الإدارة بالتواصل مع المركز الإعلامى للنادى أو مجلس الإدارة في الحصول على أي معلومات صحيحة وبكل دقة وشفافية ومؤيدة بالمستندات دون أي تزييف للحقائق لان هذه المعلومات حق أن يعرفها الجميع بكل دقة ومصداقية».

وتعقب «المصري اليوم» على بيان مجلس إدارة نادى سوهاج، بأن جميع المخالفات التي رصدها الجهاز المركز للمحاسبات متواجده حالياً في النيابة وهى مخالفات رصدها الجهاز وليست الجريدة وتمتلك الجريدة كافة المستندات والدلائل على عدم اختلاق هذه المخالفات.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية