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أعلن الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة عن جاهزية طارق حامد للمشاركة أمام الإسماعيلي، بعدما اشتكى اللاعب من الإجهاد، مما دفع الجهاز الطبي لتحديد برنامج تدريبي خاص له في صالة الجيمانزيوم الخاصة بالنادي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك «السبت»، على أرض استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الدوري، والمقررة ضمن الجولة الثلاثين.

وسيعقد باتريس كارتيرون جلسة مع اللاعبين عقب تناول وجبة العشاء لدراسة فريق الإسماعيلي، والوقوف على نقاط القوة والضعف فيه من خلال مشاهدة مبارياته الأخيرة في الدوري، خصوصاً مباراتي بيراميدز والأهلي، لتسهيل وضع الخطة والتشكيل الذي سيعتمد عليهما كارتيرون خلال المواجهة.

وعقد كارتيرون جلسة مع لاعبيه أمس، طالبهم خلالها بالتركيز في مواجهة الإسماعيلي، وعدم الانشغال بأي أمور أخرى، خصوصاً التعادل الأخير الذي حققه الإسماعيلي مع الأهلي، والسعي لتحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاث من أجل الاستمرار في تصدر جدول المسابقة والسعي للفوز باللقب المحلي في الموسم الحالي.