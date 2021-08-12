كارتيرون يستقر علي بديل بن شرقي أمام الإسماعيلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يؤدي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، مرانه الرئيسي اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي، المقررة «السبت» ضمن مباريات الدوري.

وسيدخل الزمالك معسكر مغلق، لمدة 24 ساعة وفقاً لقرار باتريس كارتيرون المدير الفني، والذي فضل الدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بـ24 ساعة من أجل إضفاء حالة من التركيز على اللاعبين وإبعادهم عن أي أجواء قد تشتت أذهانهم.

وأعلن كارتيرون أنه لن يفصح عن المجموعة التي ستخوض المواجهة، إلا صباح يوم المباراة لضمان استمرار المنافسة بين جميع اللاعبين.

ووضح من التدريبات أن كارتيرون سيدفع بإسلام جابر كبديل لأشرف بن شرقي الذي سيغيب عن مواجهة الإسماعيلي، بسبب إيقافه عن المواجهة لحصوله على الإنذار الثالث.

ويستأنف الفريق تدريباته الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي بميت عقبة، عقب الراحة السلبية التي منحها باتريس كارتيرون للاعبيه أمس الأول، عقب الفوز على الاتحاد السكندري في بطولة الدوري، وحرص المدير الفني على إجراء تدريبات استشفائية، لتخليص اللاعبين من آثار الإرهاق الذي حل عليهم عقب خوض مباراتي المحلة والاتحاد.