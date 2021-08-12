العثور على أسد ربطه صاحبه في عامود إشارة تحذيرية أمام منزلة (القصة كاملة)

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في واقعة هي الأغرب من نوعها عثرت السلطات السعودية على أسد مربوط في عامود إشارة تحذيرية أمام أحد المنازل بمنطقة سكنية مأهولة في الرياض، حيث ربطه مقتنيه أمام منزله.

القوات الخاصة للأمن البيئي تسيطر على أسد في أحد أحياء مدينة الرياض بمشاركة الدوريات الأمنية والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/OnSLvRQc5R

وحذر «المركزالوطني لتنمية الحياة الفطرية»، بالمملكة العربية السعودية، المواطنين السعوديين، في بيان رسمي، اليوم، من خطورة خطورة اقتنائهم للحيوانات المفترسة، داعيًا المربين إلى التواصل مع الجهات المختصة، وتسليم مالديهم من حيوانات مفترسة وإلا سيقعوا تحت طائلة القانون.

يأتي البيان التحذيري في أعقاب تلقي السلطات السعودية بلاغًا عن وجود أسد مقيد في «عامود إشارة تحذيرية»، ربطه مالكه أمام منزله في حي سكني بمدينة الرياض.

بدورها توجهت السلطات المعنية إلى موقع وجود الأسد، وتم نقله إلى أحد مراكز الأيواء التابعة لـ «المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية».

وتمنع المملكة العربية السعودية تربية واقتناء الحيوانات المفترسة_بشكل عام؛ وذلك بموجب اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، إلا أن بعض المخالفين يقدمون على تربيتها بالمخالفة لنصوص القانون.