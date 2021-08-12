رئيس الوزراء الكويتي : سنصل بالتطعيم ضد كورونا لنسبة 70% نهاية سبتمبر المقبل

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أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أنه بنهاية سبتمبر المقبل سيتم الوصول بالتطعيم بلقاح كورونا إلى نسبة 70 %؛ ما يعطي حصانة مجتمعية تستطيع الكويت من خلالها العودة إلى الحياة الطبيعية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي إلى مدينة صباح السالم الجامعية اليوم الخميس حيث أجرى حوارا مفتوحا مع خريجي جامعة الكويت المتفوقين .

وقال الشيخ صباح - حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية - "وصلنا إلى مليونين و600 ألف مطعم بلقاح كورونا، بنسبة 66 %، وبنهاية سبتمبر المقبل سنصل إلى نسبة 70% مما يعطي حصانة مجتمعية نستطيع من خلالها العودة إلى الحياة الطبيعية".

وأضاف: "كان أمامنا تحد كبير خلال جائحة كورونا تمثل بألا يفقد أبناؤنا الطلبة تحصيلهم العلمي"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الكويتي انتهى في اجتماعه أمس من خطة عودة المدارس للعام الدراسي الجديد واتخاذ قرارات بهذا الشأن.

وتابع: "آن الأوان لتعرفوا ما ستواجهونه خارج أسوار الجامعة ولا بد لنا أن نرى متطلبات المستقبل وهناك خطط وبرامج لتنفيذها"، مشيرا إلى أن هناك مشاريع حكومية ضخمة مثل مدينة الحرير وميناء مبارك وغيرها وجميعها ستوفر فرصا وظيفية للخريجين.