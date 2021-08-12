اتحاد الشغل التونسي: نرفض عودة البلاد لما قبل قرارات الرئيس قيس سعيد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه يرفض عودة البلاد لما قبل قرارات الرئيس قيس سعيد، مضيفاً أنه لديه ثقة بقرارات الرئيس من أجل مصلحة البلاد.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، إن «الاتحاد لديه ثقة كاملة في القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد لكنهم في انتظار كشف خارطة طريق واضحة».

وأكد حفيظ، في حوار مع جريدة «الشعب» التونسية، اليوم الخميس، أن تغيير النظام السياسي أمر ضروري وأنه يجب استكمال تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد ليتمكن الإتحاد من متابعة استحقاقاته الاجتماعية.

وأضاف أنه «في ظل غياب حكومة فاعلة لا يمكنهم متابعة إنفاذ الاتفاقيات الشغلية في الاتحاد».

وشدد حفيظ على أنه «رغم الاستحقاقات العمالية، إلا أن إتحاد الشغل سينتظر استكمال تشكيل الحكومة ويرفض العودة لما كانت تجرى به الأمور قبل 25 يوليو»

وسبق أن قال الأمين العام لـ«اتحاد الشغل» في تونس، نور الدين الطبوبي، في تصريحات سابقة، إن مؤسسات الدولة تفككت والمنظومة الحاكمة حاليا انتهى توقيتها.

وقال إن «الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا ليست وليدة اللحظة، لكنها تراكمات لعديد من السنوات بعد الثورة».

وأوضح أن التونسيين اختاروا المسار الديمقراطي، ومن وقع انتخابهم هم مؤتمنون على أمن التونسيين الغذائي والصحي ويجب أن يعملوا على تحسين الأوضاع المعيشية، وليس تشكيل لوبيات.

وأضاف الطبوبي أن مؤسسات الدولة التونسية تفككت وأصبحت أسرارها ومراسلاتها الداخلية الرسمية منشورة في صفحات التواصل الاجتماعي.