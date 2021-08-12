«أوقاف الأقصر» تستقبل 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي  

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أعلن الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة أوقاف الأقصر، عن استقبال المديرية، الدفعة الثالثة من الدفعات المخصصة من قبل الوزراة للمديرية من لحوم صكوك الأضاحي، وقدرها 4 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة.

وأضاف أن ذلك يتم في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بكل مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة.

وتابع أن المديرية استقبلت حتى الآن عدد 12 طن من لحوم صكوك الأضاحي حتى اليوم، وذلك لتوزيع هذه اللحوم على الأسر المستحقة، وقد تم التوزيع بحضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير المديرية، والشيخ محمد حافظ، المفتش العام بالوزارة، والشيخ رضوان محمد خليل، مدير الدعوة بالمديرية.