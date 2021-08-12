أخبار عاجلة

35 مليون دولار كمساعدات استعدادا لفصل الشتاء لآلاف اللاجئين في الأردن -
حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم -
رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد -
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة -
الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن -
"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو -
"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي -
عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري -
محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة» -
جامعة سوهاج: رحلة علمية وترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة إلى مدينة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أوقاف الأقصر» تستقبل 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي  

Print
«أوقاف الأقصر» تستقبل 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي   «أوقاف الأقصر» تستقبل 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي  

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة أوقاف الأقصر، عن استقبال المديرية، الدفعة الثالثة من الدفعات المخصصة من قبل الوزراة للمديرية من لحوم صكوك الأضاحي، وقدرها 4 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة.

وأضاف أن ذلك يتم في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بكل مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة.

وتابع أن المديرية استقبلت حتى الآن عدد 12 طن من لحوم صكوك الأضاحي حتى اليوم، وذلك لتوزيع هذه اللحوم على الأسر المستحقة، وقد تم التوزيع بحضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير المديرية، والشيخ محمد حافظ، المفتش العام بالوزارة، والشيخ رضوان محمد خليل، مدير الدعوة بالمديرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على الدول التي يشملها تنويه «رفع الحظر» وفتح الدخول المباشر للسعودية

تعرف على الدول التي يشملها تنويه «رفع الحظر» وفتح الدخول المباشر للسعودية

الثلاثاء.. النطق بالحكم في قضية مقتل «طالب طب المنيا» ثأرا

الثلاثاء.. النطق بالحكم في قضية مقتل «طالب طب المنيا» ثأرا

مذكرة تفاهم بين «الكهرباء» و «سيمنس» لبحث إنتاج وتخزين ونقل وتداول الهيدروجين

مذكرة تفاهم بين «الكهرباء» و «سيمنس» لبحث إنتاج وتخزين ونقل وتداول الهيدروجين

بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة مساء اليوم بعد التتويج بالبطولة العربية لتنس الطاولة

بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة مساء اليوم بعد التتويج بالبطولة العربية لتنس الطاولة