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الصحة: لقاحات كورونا بكل أنواعها بالمجان.. وخط ساخن للإبلاغ في حال طلب مقابل مادي

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الصحة: لقاحات كورونا بكل أنواعها بالمجان.. وخط ساخن للإبلاغ في حال طلب مقابل مادي الصحة: لقاحات كورونا بكل أنواعها بالمجان.. وخط ساخن للإبلاغ في حال طلب مقابل مادي

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم جميع المواطنين بكافة أنواع لقاحات يتم بالمجان سواء للمصريين، أو غير المصريين المقيمين على أرض ، أو الراغبين في السفر إلى الخارج.

وناشدت الوزارة المواطنين بالإبلاغ الفوري على الرقم (15335) في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

ونوهت الوزارة إلى أن قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) كالتالي: 250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج، و100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر ،و 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف .

المصرى اليوم

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