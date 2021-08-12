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وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المسافرين للخارج واستخراج الشهادات المعتمدة للقاح كورونا

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وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المسافرين للخارج واستخراج الشهادات المعتمدة للقاح كورونا وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المسافرين للخارج واستخراج الشهادات المعتمدة للقاح كورونا

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بدء تطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح المستجد، وبدء استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا للمواطنين الراغبين في استخراجها، من مركز التطعيم الجديد بديوان عام المديرية بالزقازيق، وقام بالتأكد من انتظام العمل في اليوم الأول للمركز وتطعيم المسافرين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وقام وكيل الوزارة بتسليم الشهادة المعتمدة لأول مواطن تم استخراجها له بمركز التطعيم الجديد بديوان المديرية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان وهي أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، وأصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف وكيل الوزارة أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية شملت «مكتب صحة ثان الزقازيق، ومركز طبي الحي العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية، بالإضافة إلى المركز الجديد بديوان المديرية».

المصرى اليوم

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