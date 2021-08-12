مكافآت خاصة في المقاولون العرب

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قرر مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح وضع مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، حتى ينهي الفريق الدوري في مركز متقدم وبتعد عن شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويلتقي المقاولون العرب مع الجونة، مساء اليوم الخميس، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثلاثين، من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن ذئاب الجبل يحتل المركز الرابع عشر في جدول تريتب الدوري برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 14 مباراة، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 40.