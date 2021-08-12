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تشهد ساحات الوصول والمغادرة بالمطارات حول العالم مواقف عديدة، بسبب جهل المسافرين بالإجراءات أو لأسباب أمنية، لكن مطار زادار الكرواتي شهد الأسبوع الماضي موقفًا يعد الأغرب من نوعه؛ إذ سردت مواطنة كرواتية تجربتها القاسية في صالة وصول المطار بعدما اكتشفت مصادفة أنها وصلت مبكرًا عن موعد رحلتها بعام كامل بسبب خطأ غير مقصود.

حسبما أوردته صحيفة «اندبندنت» البريطانية، اليوم، تقطعت السبل بالمواطنة الكرواتية، في صالة وصول مطار «زادار» الكرواتي، نظرًا لعدم وجود اسمها في السجلات الرسمية للركاب المفترض إقلاعهم من صالة المطار، وبين موظف هنا وفحص هناك اكتشفت مصادفة بعد فحص المسؤولين لبريدها الإلكتروني أن موظفًا بشركة الطيران «إيزي جيت» ارتكب خطأ جعل حجزها لتذكرة العودة في الموعد ذاته من العام المقبل؛ وأنها بناءً على هذا الخطأ وصلت إلى صالة الوصول قبل موعد إقلاعها بعام كامل.

بعد التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنة الكرواتية اكتشفت الراكبة الخطأ الذي وصفته بـ«غير المقصود»، أنه كان من المقرر أن تكون رحلتها في 4 أغسطس 2022، بدلاً من 2021

وسردت على سبيل السخرية تجربتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» لتلقى تدوينتها انتشارًا كبيرًا، لكنها أوضحت في فيديو«تيك توك» لاحق نُشر بمجرد وصولها بأمان إلى وجهتها، أن الحادث وقع بعد أن طُلب منها إعادة حجز رحلة طيران تم إلغاؤها، وأن موظف الحجز تسبب في الخطأ عن دون عمد.

وتابعت بالقول إنها لم تتلق أيًا من رسائل البريد الإلكتروني من الشركة قبل المغادرة لتوضيح الخطأ، ثم خلصت إلى القول: «لقد اتضح الأمر في النهاية بعد تجربة مرهقة للغاية».

واختتمت المقطع المصور بـ: «لا أتمنى أن يكون ذلك على ألد أعدائي. لن يحدث مطلقا مرة أخرى».