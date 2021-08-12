«المحامين»: 29 أغسطس تلقى أعضاء فرعية بورسعيد الدفعة الثانية من لقاح كورونا

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أعلنت نقابة المحامين، عن بدء النقابة الفرعية ببورسعيد، في تطعيم المحامين من أعضاء الجمعية العمومية، وأسرهم، بالجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا، بمقر النقابة بشارع طرح البحر، وذلك يوم 29 أغسطس الجاري، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن ذلك بالنسبة للمحامين وأسرهم الذين تلقوا الجرعة الأولى، بمقر النقابة في وقت سابق، مؤكدة على أهمية عدم التخلف.

وفي سياق أخر، ذكرت النقابة، أن المتقدمين لتلقى الجرعة الأولى، من المجموعة الثانية من المحامين وأسرهم، تم إدراجها في جدول زمني لتطعيمهم في القريب العاجل، مؤكدة أنها على قائمة أولويات عمل النقابة.