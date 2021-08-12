مصرع طفل غرقًا أثناء الاستحمام بحوض مياه مزرعة بالمنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طفل مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بحوض مياه داخل مزرعة والده في مركز العدوة بشمال غربي محافظة المنيا، هربا من الحر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بمصرع «مصطفى .ع .ج»، 12 عاما، طالب بالصف السادس الابتدائي، ومقيم بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، غرقا داخل حوض مياه بالأرض الزراعية المجاور للقرية أثناء السباحة هربا من الحر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم انتشال جثة الغريق ونقلها لمستشفى العدوة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأكد تقرير مفتش الصحة وفاة الطالب بإسفكسيا الغرق دون وجود شبهة جنائية طبية في الوفاة.