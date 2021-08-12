"صحة بيشة" تقدم 2490 خدمة إسعافية خلال النصف الأول من عام 2021

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استقبلت 1234 بلاغًا و42 إخلاءً و1220 تحركًا إسعافيًا

استقبلت غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة بيشة، من الأربع محافظات التابعة لها، خلال النصف الأول من عام 2021، أكثر من 2496 خدمة إسعافية.

وأوضحت صحة بيشة أنه تم استقبال 1234 بلاغًا، و42 إخلاءً، وأيضاً 1220 تحركًا إسعافيًا.

وتتولى إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي استقبال جميع البلاغات الطارئة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمستشفيات والمراكز الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث العامة، ودعم المواقع بالكوادر الطبية وسيارات الإسعاف.

وتقف إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على حالات الطوارئ والكوارث والحوادث المرورية الكبرى والحرائق والانهيارات وانقطاع الكهرباء عن المرافق الصحية، وإعلان حالات الطوارئ في المستشفيات عند الحاجة، وكذلك مساندة الهلال الأحمر بسيارات الإسعاف، والإشراف على المراكز الطبية الميدانية في حالات السيول، والإشراف على تجارب الطوارئ الافتراضية بالمستشفيات والمراكز الصحية؛ بهدف التدريب ورفع الجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ، ومتابعة تحركات النقل الإسعافي في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لصحة بيشة على مدار الساعة.