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"الحرب بالوكالة.. حروب الجيل الرابع" محاضرة للتحالف الإسلامي العسكري

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"الحرب بالوكالة.. حروب الجيل الرابع" محاضرة للتحالف الإسلامي العسكري "الحرب بالوكالة.. حروب الجيل الرابع" محاضرة للتحالف الإسلامي العسكري
قدمها ممثل المملكة الأردنية الهاشمية العميد الركن رائد سليم المراشدة

نظّم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، محاضرة بعنوان "الحرب بالوكالة .. حروب الجيل الرابع"، قدمها ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في التحالف الإسلامي العميد الركن رائد سليم المراشدة.

جاء ذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف وذلك بمقره بمدينة الرياض.

وشهدت المحاضرة استعراض مفهوم الحرب بالوكالة، وآلياتها، وأبعادها العسكرية والسياسية والاقتصادية، وأهم الوسائل والأدوات والسمات التي تُتَّبع في حروب الوكالات، كما تطرق المُحاضر إلى آليات واستراتيجيات الدول في استخدامها طرق الحرب بالوكالة وطرق الوقاية منها، رابطًا أبعاد هذا المفهوم بمجالات عمل التحالف الإسلامي "الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري".
وجاءت هذه المحاضرة ضمن الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش المعنيّة بالمجال العسكري التي يعقدها التحالف بشكل دوري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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