تجمع الرياض الصحي الأول يطلق عدة مبادرات في الرعاية الصحية

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خلال النصف الأول من 2021 لتسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول، عدة مبادرات في مسارات الرعاية الصحية، خلال النصف الأول من العام 2021؛ تعمل على تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية.

تضمنت المبادرات قسم الطوارئ، والتي ساهمت بتوزيع الحالات بين أقسامه في منشآت التجمع؛ بهدف تقديم الخدمات الطبية بناءً على نتائج الفرز، ليتلقى المريض الخدمة المناسبة في الوقت والمكان المناسب، مما ساهم في تقليل وقت انتظار المرضى إلى أقل من أربع ساعات بأقسام الطوارئ.

وتم استحداث وحدة CTU بقسم الباطنة في مدينة الملك سعود الطبية، والتي تعمل على زيادة نسبة خروج المرضى نهاية الأسبوع، حيث ساهمت الوحدة في تقليل مدة بقاء المريض في المستشفى.

وتم ربط الخدمات الخاصة بقسمي العظام في مستشفى الملك سلمان ومدينة الملك سعود الطبية، حيث أسهم ذلك في زيادة إجراء عمليات كسور العظام المضاعفة، وتقليص قوائم انتظار العمليات.

وتم تفعيل خدمة الطب الاتصالي بمدينة الملك سعود الطبية، وربط أقسام العناية المركزة بنطاق القويعية به؛ مما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى العناية المركزة من قبل استشاريين متخصصين، وذلك عن طريق معاينتهم ومتابعة حالاتهم عن بعد.

وإضافة إلى ذلك تم استحداث خدمة الاستكشاف والحماية المبكرة لأمراض الكلى المزمنة في مركز صحي المربع، حيث تم خدمة أكثر من 400 مريض.

وأوضح مدير إدارة المسارات الصحية بالتجمع، عبدالعزيز بن محمد الشهري، أن مسارات الرعاية الصحية أسهمت -ولله الحمد- بتوحيد منظومة الرعاية الصحية لتقديم الخدمات الطبية الشاملة بجودة عالية لجميع أفراد المجتمع، كما تُسهم في تمكين وصول المستفيد للرعاية الصحية بكل يُسر وسهولة.