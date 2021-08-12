أخبار عاجلة

حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم -
رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد -
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة -
الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن -
"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو -
"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي -
عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري -
محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة» -
جامعة سوهاج: رحلة علمية وترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة إلى مدينة الإسكندرية -
محافظ الشرقية يشيد بمنظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرب القهوة يوميًا.. هل يساعد في حرق دهون البطن الضارة؟

Print
شرب القهوة يوميًا.. هل يساعد في حرق دهون البطن الضارة؟ شرب القهوة يوميًا.. هل يساعد في حرق دهون البطن الضارة؟
دراسة استمرت 12 أسبوعًا.. وكشفت الأسرار

شرب القهوة يوميًا.. هل يساعد في حرق دهون البطن الضارة؟

لدهون البطن الضارة مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان، لذلك من الضروري أن تتجنبها وتكافحها، وتتساءل دراسة حديثة هل يمكن لشرب القهوة يوميًا أن يساعد على حرق هذه .

وحسب موقع " اليوم"، فإن دهون البطن الضارة أو الدهون الحشوية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن هذه الدهون الحشوية تجاور الأعضاء الحيوية في الجسم، مثل الكبد والأمعاء، لذا فإن تقليل كمية هذه الدهون أمر بالغ الأهمية.

القهوة والدهون

وفي سبيل ذلك، يمكن لعشاق القهوة أن يفرحوا بمعرفة أن هذا المشروب الشعبي أثبت أنه يحرق دهون البطن، حسب دراسة نشرت في مجلة Nutrients .

ودرس الباحثون آثار الاستهلاك اليومي للقهوة الغنية بأحماض الكلوروجينيك (CGA)، المغذيات الدقيقة الموجودة بكثرة في القهوة، على الدهون الحشوية في تجربة عشوائية مزدوجة التعمية (لا يعرف المريض هل كان يتلقى العلاج التجريبي، أم العلاج الوهمي، وكذلك لا يعرف الطبيب)، بينما كانت هناك تجربة متوازية خاضعة للرقابة.

وتم تخصيص الرجال والنساء الأصحاء ذوي الوزن الزائد بشكل عشوائي لمجموعات القهوة الغنية بأحماض الكلوروجينيك أو المجموعة الضابطة.

وتناول المشاركون القهوة الفورية مرة واحدة يوميا لمدة 12 أسبوعًا. وحلل الباحثون منطقة الدهون الحشوية في الأساس وفي 4 و8 و12 أسبوعًا، وأكمل 142 شخصًا التجربة.

السر في أحماض الكلوروجينيك

ووجد الباحثون أن منطقة الدهون الحشوية، ومنطقة الدهون الكلية في البطن، ووزن الجسم، ومحيط الخصر انخفضت بشكل ملحوظ في مجموعة CGA مقارنة مع المجموعة الضابطة.

علاوة على ذلك، كانت التغييرات في الدهون الحشوية عند خط الأساس (بداية الدراسة) إلى 12 أسبوعًا أكبر بشكل ملحوظ في مجموعة أحماض الكلوروجينيك، مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وكتب الباحثون أن "استهلاك القهوة عالية أحماض الكلوروجينيك لمدة 12 أسبوعًا من قبل البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن قد يقلل من منطقة الدهون الحشوية".

ويشار إلى أنه لم يقع تسجيل أي آثار سلبية شديدة.

نصائح غذائية لزيادة فوائد شرب القهوة

لتعظيم فوائد شرب القهوة، يجب أن تلتزم بنظام غذائي يكسر دهون البطن. وبشكل عام، "إذا كنت ترغب في تقليل دهون البطن، فستحتاج إلى حرق سعرات حرارية (طاقة) أكثر مما تستهلكه، وتناول أنواع الطعام المناسبة".

ولتحقيق ذلك، تقول شركة الرعاية الصحية Bupa، إنه يجب تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضار كل يوم، وإدراج الأطعمة النشوية الغنية بالألياف في وجبات الطعام.

كما تنصح بتناول بعض منتجات الألبان قليلة الدسم أو مشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم

وتناول المزيد من الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض، بالإضافة إلى تناول كميات قليلة من الزيت غير المشبع.

وتنصح الشركة:

* اشرب ستة إلى ثمانية أكواب من كل يوم.

* تجنب إضافة الملح أو السكر إلى وجباتك.

* توقف عن تناول المشروبات الرياضية والمشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف.

* يجب استكمال النظام الغذائي الصحي بالنشاط البدني المنتظم (ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين المعتدلة، على الأقل خمسة أيام في الأسبوع).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قبل سفرهم للتدريب في روسيا.. عبدالغفار يلتقي بطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية

قبل سفرهم للتدريب في روسيا.. عبدالغفار يلتقي بطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية

فرق الناشئين بالأهلي لكرة الماء تخوض 3 تجارب ودية أمام سموحة

فرق الناشئين بالأهلي لكرة الماء تخوض 3 تجارب ودية أمام سموحة

السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي